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Димитров обыграл Берреттини и вышел в четвертый круг Уимблдона

Игнат Заздравин
Корреспондент

Болгарский теннисист Григор Димитров победил итальянца Маттео Берреттини в матче третьего круга Уимблдона - 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3.

Игра продолжалась 3 часа 35 минут.

В четвертом круге Димитров сыграет с Артуром Фери. Британец, занимающий 114-е место в рейтинге ATP, в третьем круге выбил бельгийца Зизу Бергса.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Уимблдон

Общий призовой фонд 84 500 000 долларов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Григор Димитров (Болгария, WC) — Маттео Берреттини (Италия) — 6:3, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3

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Теннис
Уимблдон
Григор Димитров
Маттео Берреттини
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