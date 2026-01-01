Колесников назвал главный для себя турнир в 2026 году

Российский пловец Климент Колесников назвал чемпионат Европы на длинной воде своим главным турниром в 2026 году.

«Мы, как и раньше, проходим четырехлетний цикл подготовки к Олимпиаде. У нас уже есть план подготовки на следующий год, сборы, соревнования. Главным соревнованием станет чемпионат Европы на длинной воде, будем готовиться к нему», — цитирует Колесникова ТАСС.

Чемпионат Европы по водным видам спорта состоится в Париже с 31 июля по 16 августа.