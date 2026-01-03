Сальников считает, что российское плавание осталось конкурентоспособным на мировой арене

Первый заместитель председателя Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников считает, что российское плавание осталось конкурентоспособным на мировой арене.

«Конечно, наше плавание осталось конкурентоспособным на мировом уровне, — цитирует Сальникова ТАСС. — Достаточно посмотреть на результаты и рейтинг наших спортсменов. Они говорят сами за себя».

В 2025 году на чемпионате мира в Сингапуре российские спортсмены завоевали три золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль.