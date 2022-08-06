Прогноз и ставка на матч РПЛ Торпедо — Химки 7 августа 2022 года

У автозаводцев только одно набранное очко в трех матчах.

«Торпедо» поднялось из первой лиги, но неубедительно провело первые три матча РПЛ — команда набрала всего одно очко. В четвертом туре москвичи в Подмосковье сыграют с «Химками», где красно-черные также проводят домашние матчи. Начало игры в 15.00 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч» Премьер!».

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Химки» 7 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Химки», которые успешнее начали сезон — набрали четыре очка после трех туров. Коэффициент на победу номинальных гостей — 1.87, то есть примерно 52% вероятности. Успех «Торпедо» оценен в 4.30 (22%). Ничья доступна с котировкой 3.70 (26%).

В прошлом туре «Торпедо» добыло первое очко в сезоне — сыграло вничью с «Крыльями Советов» (1:1). До этого команда без шансов проиграла «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4). Поставить на то, что автозаводцы не уступят в предстоящем матче, можно с коэффициентом 2.00.

Также на игру предложен широкий выбор ставок с форой:

• Ф1(-1.5) идет за 9.80, Ф2(+1.5) — за 1.05;

• Ф2(-1.5) можно взять за 3.30, Ф1(+1.5) — за 1.33.

Команды выдали уже несколько результативных игр: «Химки» разгромили «Нижний Новгород» (3:0), «Торпедо» крупно проиграло «Сочи» и «Динамо». Стоит приглядеться к рынкам на голы: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.82.

«Торпедо» — «Химки»: прогноз и анализ матча РПЛ 7 августа 2022 года

Автозаводцы тяжело вкатились в сезон РПЛ: команда разносила соперников в ФНЛ и выиграла турнир, став второй по результативности в лиге, но в высшем дивизионе «Торпедо» пока с трудом выжимает очки и голы.

В команде нет по-настоящему сильных нападающих. Александр Бородюк часто миксует сочетания игроков в атаке: арендованный у «Ростова» Максим Турищев, Давид Караев, Игорь Лебеденко и Мухаммад Султонов нечасто проводят полные матчи.

Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1.5 мяча оценен в 3.50, ТМ 1.5 — в 1.31.

«Химки» выглядят гораздо эффективнее: команда вколотила уже четыре мяча и разгромила «Нижний Новгород» (3:0). Плюс красно-черные — единственные, кто в этом сезоне забил «Зениту» (1:1) и отобрал у чемпиона очки. Главное лицо нападения — Резиуан Мирзов, он оформил уже два мяча. Мощно выглядит и форвард Александр Долгов — у него 1+1 по системе «гол+пас».

Верите, что химчане результативно сыграют с «Торпедо»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола на предстоящий матч доступен с коэффициентом 2.00, ИТМ2 (1.5) оценен в 1.82.

Оборона «Торпедо» может не выстоять против свежей атаки «Химок». Автозаводцы за три матча пропустили уже восемь мячей: меньше трех получили только от «Крыльев Советов» (1:1). В составе «Химок» точно есть игроки, способные создать и как нужно завершить моменты.

Команды впервые встретятся в рамках РПЛ — до этого играли либо в БЕТСИТИ Кубке России, либо в первой лиге. Статистика личных встреч — абсолютное равенство: из 15 игр по 5 закончились победами одной из команд и ничьими.

Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Химки» 7 августа 2022 года

На старте сезона «Химки» выглядят гораздо более слаженной и подготовленной командой. «Торпедо» как будто пока не нашло даже идеальный основной состав, из-за чего происходит активная ротация. Автозаводцы не провалились только с «Крыльями», хотя самарцы атаковали большую часть матча и немного превзошли соперника по основным статистическим показателям. «Торпедо» неплохо действовало на контратаках — в такой же манере очень опасны «Химки», «Зенит» подтвердит.

Вероятно, предстоящий матч получится результативным. Возможно, «Торпедо» даже покажет лучший футбол в сравнении с прошлым туром и доставит сопернику проблемы.

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.