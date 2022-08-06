«Торпедо» — «Химки»: еще один шаг в бездну для команды Бородюка?
«Торпедо» поднялось из первой лиги, но неубедительно провело первые три матча РПЛ — команда набрала всего одно очко. В четвертом туре москвичи в Подмосковье сыграют с «Химками», где красно-черные также проводят домашние матчи. Начало игры в 15.00 мск, прямую трансляцию покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч» Премьер!».
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Химки» 7 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом «Химки», которые успешнее начали сезон — набрали четыре очка после трех туров. Коэффициент на победу номинальных гостей — 1.87, то есть примерно 52% вероятности. Успех «Торпедо» оценен в 4.30 (22%). Ничья доступна с котировкой 3.70 (26%).
В прошлом туре «Торпедо» добыло первое очко в сезоне — сыграло вничью с «Крыльями Советов» (1:1). До этого команда без шансов проиграла «Сочи» (1:3) и «Динамо» (0:4). Поставить на то, что автозаводцы не уступят в предстоящем матче, можно с коэффициентом 2.00.
Также на игру предложен широкий выбор ставок с форой:
• Ф1(-1.5) идет за 9.80, Ф2(+1.5) — за 1.05;
• Ф2(-1.5) можно взять за 3.30, Ф1(+1.5) — за 1.33.
Команды выдали уже несколько результативных игр: «Химки» разгромили «Нижний Новгород» (3:0), «Торпедо» крупно проиграло «Сочи» и «Динамо». Стоит приглядеться к рынкам на голы: тотал больше 2.5 мяча можно взять за 2.05, ТМ 2.5 — за 1.82.
«Торпедо» — «Химки»: прогноз и анализ матча РПЛ 7 августа 2022 года
Автозаводцы тяжело вкатились в сезон РПЛ: команда разносила соперников в ФНЛ и выиграла турнир, став второй по результативности в лиге, но в высшем дивизионе «Торпедо» пока с трудом выжимает очки и голы.
В команде нет по-настоящему сильных нападающих. Александр Бородюк часто миксует сочетания игроков в атаке: арендованный у «Ростова» Максим Турищев, Давид Караев, Игорь Лебеденко и Мухаммад Султонов нечасто проводят полные матчи.
Индивидуальный тотал «Торпедо» больше 1.5 мяча оценен в 3.50, ТМ 1.5 — в 1.31.
«Химки» выглядят гораздо эффективнее: команда вколотила уже четыре мяча и разгромила «Нижний Новгород» (3:0). Плюс красно-черные — единственные, кто в этом сезоне забил «Зениту» (1:1) и отобрал у чемпиона очки. Главное лицо нападения — Резиуан Мирзов, он оформил уже два мяча. Мощно выглядит и форвард Александр Долгов — у него 1+1 по системе «гол+пас».
Верите, что химчане результативно сыграют с «Торпедо»? Индивидуальный тотал гостей больше 1.5 гола на предстоящий матч доступен с коэффициентом 2.00, ИТМ2 (1.5) оценен в 1.82.
Оборона «Торпедо» может не выстоять против свежей атаки «Химок». Автозаводцы за три матча пропустили уже восемь мячей: меньше трех получили только от «Крыльев Советов» (1:1). В составе «Химок» точно есть игроки, способные создать и как нужно завершить моменты.
Команды впервые встретятся в рамках РПЛ — до этого играли либо в БЕТСИТИ Кубке России, либо в первой лиге. Статистика личных встреч — абсолютное равенство: из 15 игр по 5 закончились победами одной из команд и ничьими.
Прогноз и ставка на матч «Торпедо» — «Химки» 7 августа 2022 года
На старте сезона «Химки» выглядят гораздо более слаженной и подготовленной командой. «Торпедо» как будто пока не нашло даже идеальный основной состав, из-за чего происходит активная ротация. Автозаводцы не провалились только с «Крыльями», хотя самарцы атаковали большую часть матча и немного превзошли соперника по основным статистическим показателям. «Торпедо» неплохо действовало на контратаках — в такой же манере очень опасны «Химки», «Зенит» подтвердит.
Вероятно, предстоящий матч получится результативным. Возможно, «Торпедо» даже покажет лучший футбол в сравнении с прошлым туром и доставит сопернику проблемы.
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.93.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0