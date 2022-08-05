ЦСКА — «Факел»: Федотов и Чалов сделают то, что не удалось «Динамо»?
6 августа в четвертом туре РПЛ ЦСКА примет «Факел». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на «ВЭБ Арене», в прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 17.00 мск. Главный арбитр встречи — Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Факел» 6 августа 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом армейцев. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.43, это примерно 70% вероятности. Успех «Факела» малореален и оценивается огромными 7.40 (10%). Ничью предложено взять за 5.00 (20%).
Вариант, при котором гости не проиграют, оценен в 3.00.
При помощи форы можно значительно увеличить коэффициент на фаворита. Если верите в ЦСКА, возьмите Ф1(-1.5) за 2.20 или вообще Ф1(-2.5) за 4.00.
За прошедшие три тура «Факел» суммарно пропустил семь мячей, но в каждой игре огорчал соперников. Считаете, что ЦСКА тоже пострадает? Поставьте на «обе забьют» за 1.92.
В матче представлена линия на угловые, а тотал больше 9.5 корнера можно взять за 2.00.
ЦСКА — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 августа 2022 года
ЦСКА разрывал на старте сезона, но внезапно оступился в игре с самым простым соперником. «Нижний Новгород» до встречи с армейцами проиграл в двух турах подряд, но на команду Федотова зарядился по-особенному и совершил камбэк с 0:2. Оборона красно-синих оказалась не готова к выходу Тимура Сулейманова, который за 25 минут оформил дубль. Эти голы стали первыми пропущенными ЦСКА в официальных матчах при новом тренере.
Однако эта досадная ничья вряд ли хоть как-то сказалась на шансах ЦСКА в игре с «Факелом». Провал в матче против команды Галактионова скорее разовая история, чем постоянная. Хотя красно-синих практически побили: 20 ударов против 15, почти равный xG.
«Факел» постепенно завоевывает сердца болельщиков по всей России. Воронежцы ярко залетели в РПЛ, с ходу сыграли вничью с «Краснодаром» и в упорной борьбе проиграли «Ахмату». Но их главное достижение — домашние 3:3 против «Динамо» при переполненном стадионе. Этот результат подтвердил, что сильной духом провинциальной команде многое по плечу. В том числе забить армейцам, тем более нижегородцы доказали, что это реально. Поставить на это можно за 1.69.
Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Факел»
ЦСКА, конечно, фаворит встречи. «Факел» — задорный новичок, но их запал — ресурс ограниченный и не до конца рабочий. К тому же тренеры армейцев за три тура наверняка уже изучили сильные стороны воронежцев, чтобы нейтрализовать их.
Федотов — один из лучших специалистов в стране, который получил мощный состав и нужных новичков, поэтому найдет правильные решения. Другое дело, что гости не остановятся даже при крупном счете не в свою пользу, поэтому в играх с участием «Факела» лучше всего брать «верх».
Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|3
|2
|1
|0
|9-1
|7
|
2
|Спартак
|3
|2
|1
|0
|9-3
|7
|
3
|ЦСКА
|3
|2
|1
|0
|7-2
|7
|
4
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
5
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
6
|Ростов
|3
|1
|2
|0
|4-3
|5
|
7
|Химки
|3
|1
|1
|1
|4-2
|4
|
8
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
9
|Краснодар
|3
|1
|1
|1
|6-7
|4
|
10
|Кр. Советов
|3
|1
|1
|1
|5-6
|4
|
11
|Оренбург
|3
|1
|0
|2
|6-8
|3
|
12
|Н. Новгород
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|
13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|3-8
|2
|
14
|Факел
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|
15
|Торпедо
|3
|0
|1
|2
|2-8
|1
|
16
|Урал
|3
|0
|0
|3
|1-8
|0
|6.08
|15:00
|
Урал – Спартак
|- : -
|6.08
|17:30
|
ЦСКА – Факел
|- : -
|6.08
|20:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|6.08
|20:00
|
Ахмат – Зенит
|- : -
|7.08
|15:00
|
Торпедо – Химки
|- : -
|7.08
|17:30
|
Кр. Советов – Динамо
|- : -
|7.08
|20:00
|
Ростов – Оренбург
|- : -
|7.08
|20:00
|
Сочи – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Николай Комличенко
Ростов
|3
|П
|
|
Даниил Уткин
Ростов
|3
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
Урал
|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|3
|1
|0