Дерзкий новичок РПЛ пока рушит все планы.

6 августа в четвертом туре РПЛ ЦСКА примет «Факел». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на «ВЭБ Арене», в прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 17.00 мск. Главный арбитр встречи — Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Факел» 6 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом армейцев. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.43, это примерно 70% вероятности. Успех «Факела» малореален и оценивается огромными 7.40 (10%). Ничью предложено взять за 5.00 (20%).

Вариант, при котором гости не проиграют, оценен в 3.00.

При помощи форы можно значительно увеличить коэффициент на фаворита. Если верите в ЦСКА, возьмите Ф1(-1.5) за 2.20 или вообще Ф1(-2.5) за 4.00.

За прошедшие три тура «Факел» суммарно пропустил семь мячей, но в каждой игре огорчал соперников. Считаете, что ЦСКА тоже пострадает? Поставьте на «обе забьют» за 1.92.

В матче представлена линия на угловые, а тотал больше 9.5 корнера можно взять за 2.00.

ЦСКА — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 августа 2022 года

ЦСКА разрывал на старте сезона, но внезапно оступился в игре с самым простым соперником. «Нижний Новгород» до встречи с армейцами проиграл в двух турах подряд, но на команду Федотова зарядился по-особенному и совершил камбэк с 0:2. Оборона красно-синих оказалась не готова к выходу Тимура Сулейманова, который за 25 минут оформил дубль. Эти голы стали первыми пропущенными ЦСКА в официальных матчах при новом тренере.

Однако эта досадная ничья вряд ли хоть как-то сказалась на шансах ЦСКА в игре с «Факелом». Провал в матче против команды Галактионова скорее разовая история, чем постоянная. Хотя красно-синих практически побили: 20 ударов против 15, почти равный xG.

«Факел» постепенно завоевывает сердца болельщиков по всей России. Воронежцы ярко залетели в РПЛ, с ходу сыграли вничью с «Краснодаром» и в упорной борьбе проиграли «Ахмату». Но их главное достижение — домашние 3:3 против «Динамо» при переполненном стадионе. Этот результат подтвердил, что сильной духом провинциальной команде многое по плечу. В том числе забить армейцам, тем более нижегородцы доказали, что это реально. Поставить на это можно за 1.69.

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Факел»

ЦСКА, конечно, фаворит встречи. «Факел» — задорный новичок, но их запал — ресурс ограниченный и не до конца рабочий. К тому же тренеры армейцев за три тура наверняка уже изучили сильные стороны воронежцев, чтобы нейтрализовать их.

Федотов — один из лучших специалистов в стране, который получил мощный состав и нужных новичков, поэтому найдет правильные решения. Другое дело, что гости не остановятся даже при крупном счете не в свою пользу, поэтому в играх с участием «Факела» лучше всего брать «верх».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.