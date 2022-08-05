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ЦСКА — «Факел»: Федотов и Чалов сделают то, что не удалось «Динамо»?

Прогноз и ставка на матч РПЛ ЦСКА — «Факел» 6 августа 2022 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
Владимир Федотов, ЦСКА.
Фото Сайт ПФК ЦСКА
Дерзкий новичок РПЛ пока рушит все планы.

6 августа в четвертом туре РПЛ ЦСКА примет «Факел». Игра начнется в 17.30 по московскому времени на «ВЭБ Арене», в прямом эфире ее можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Премьер» и сайте matchtv.ru. Начало трансляции — в 17.00 мск. Главный арбитр встречи — Ян Бобровский из Санкт-Петербурга.

Россия. Премьер-лига. 4-й тур
06 авг, 17:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Факел

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ ЦСКА — «Факел» 6 августа 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом армейцев. Поставить на победу ЦСКА можно за 1.43, это примерно 70% вероятности. Успех «Факела» малореален и оценивается огромными 7.40 (10%). Ничью предложено взять за 5.00 (20%).

Вариант, при котором гости не проиграют, оценен в 3.00.

При помощи форы можно значительно увеличить коэффициент на фаворита. Если верите в ЦСКА, возьмите Ф1(-1.5) за 2.20 или вообще Ф1(-2.5) за 4.00.

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За прошедшие три тура «Факел» суммарно пропустил семь мячей, но в каждой игре огорчал соперников. Считаете, что ЦСКА тоже пострадает? Поставьте на «обе забьют» за 1.92.

В матче представлена линия на угловые, а тотал больше 9.5 корнера можно взять за 2.00.

ЦСКА — «Факел»: прогноз и анализ матча РПЛ 6 августа 2022 года

ЦСКА разрывал на старте сезона, но внезапно оступился в игре с самым простым соперником. «Нижний Новгород» до встречи с армейцами проиграл в двух турах подряд, но на команду Федотова зарядился по-особенному и совершил камбэк с 0:2. Оборона красно-синих оказалась не готова к выходу Тимура Сулейманова, который за 25 минут оформил дубль. Эти голы стали первыми пропущенными ЦСКА в официальных матчах при новом тренере.

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Однако эта досадная ничья вряд ли хоть как-то сказалась на шансах ЦСКА в игре с «Факелом». Провал в матче против команды Галактионова скорее разовая история, чем постоянная. Хотя красно-синих практически побили: 20 ударов против 15, почти равный xG.

«Факел» постепенно завоевывает сердца болельщиков по всей России. Воронежцы ярко залетели в РПЛ, с ходу сыграли вничью с «Краснодаром» и в упорной борьбе проиграли «Ахмату». Но их главное достижение — домашние 3:3 против «Динамо» при переполненном стадионе. Этот результат подтвердил, что сильной духом провинциальной команде многое по плечу. В том числе забить армейцам, тем более нижегородцы доказали, что это реально. Поставить на это можно за 1.69.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Факел»

ЦСКА, конечно, фаворит встречи. «Факел» — задорный новичок, но их запал — ресурс ограниченный и не до конца рабочий. К тому же тренеры армейцев за три тура наверняка уже изучили сильные стороны воронежцев, чтобы нейтрализовать их.

Федотов — один из лучших специалистов в стране, который получил мощный состав и нужных новичков, поэтому найдет правильные решения. Другое дело, что гости не остановятся даже при крупном счете не в свою пользу, поэтому в играх с участием «Факела» лучше всего брать «верх».

Рекомендуемая ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.73.

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РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 2 1 0 9-1 7
2
 Спартак 3 2 1 0 9-3 7
3
 ЦСКА 3 2 1 0 7-2 7
4
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
5
 Динамо 3 1 2 0 8-4 5
6
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
7
 Химки 3 1 1 1 4-2 4
8
 Ахмат 3 1 1 1 4-4 4
9
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
10
 Кр. Советов 3 1 1 1 5-6 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Локомотив 3 0 2 1 3-8 2
14
 Факел 3 0 2 1 6-7 2
15
 Торпедо 3 0 1 2 2-8 1
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
 - : -
6.08 17:30
ЦСКА – Факел
 - : -
6.08 20:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
6.08 20:00
Ахмат – Зенит
 - : -
7.08 15:00
Торпедо – Химки
 - : -
7.08 17:30
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.08 20:00
Ростов – Оренбург
 - : -
7.08 20:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
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Федор Смолов

Динамо

 4
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 3
П
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Ростов

 3
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
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Дмитрий Баринов

Локомотив

 3 1 0
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