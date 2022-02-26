26 февраля 2022 года в рамках программы 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» отправится в гости к «Эвертону». Матч между ними состоится в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Начало в 20.30. Эфир стартует в 20.10.

Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ отдает предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.26 — это около 76% вероятности. Триумф «Эвертона» доступен за 11.5 (8%), а ничья — за 5.80 (16%).

Поставить на то, что «Эвертон» не проиграет, можно за 3.90.

Ф1(+1.5) идет за 2.02, а Ф2(-1.5) — за 1.79.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.53, а ТМ 2.5 — за 2.40.

Шансы «Эвертона» отличиться минимум дважды оцениваются котировкой 4.70.

Уверены, что «Манчестер Сити» забьет три мяча или более? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.12.

Не сомневаетесь, что оба соперника сумеют отличиться минимум по два раза? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 7.20.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 6.00.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании: