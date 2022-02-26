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Сегодня, 19:15

«Эвертон» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч 26 февраля онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча АПЛ 26 февраля «Эвертон» — «Манчестер Сити»
Виталий Пудздрав
Фрэнк Лэмпард.
Фото Reuters

26 февраля 2022 года в рамках программы 27-го тура АПЛ «Манчестер Сити» отправится в гости к «Эвертону». Матч между ними состоится в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк». Начало в 20.30. Эфир стартует в 20.10.

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Аналитический отдел букмекерской компании БЕТСИТИ отдает предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Сити» можно с коэффициентом 1.26 — это около 76% вероятности. Триумф «Эвертона» доступен за 11.5 (8%), а ничья — за 5.80 (16%).

Поставить на то, что «Эвертон» не проиграет, можно за 3.90.

Ф1(+1.5) идет за 2.02, а Ф2(-1.5) — за 1.79.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.53, а ТМ 2.5 — за 2.40.

Шансы «Эвертона» отличиться минимум дважды оцениваются котировкой 4.70.

Уверены, что «Манчестер Сити» забьет три мяча или более? ИТБ2 (2.5) доступен за 2.12.

Не сомневаетесь, что оба соперника сумеют отличиться минимум по два раза? Тогда ставьте на «каждая команда забьет больше (1.5)» за 7.20.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.40, а удаления — 6.00.

Англия. Премьер-лига. 27-й тур
26 февр, 20:30. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
Манчестер Сити

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков легальной букмекерской компании:

  • 0:2 — коэффициент 6.30;
  • 0:1 — 7.50;
  • 0:3 — 7.70.
Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Сити
ФК Эвертон
0

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«Спартак» — ЦСКА: где смотреть матч РПЛ 26 февраля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Динамо 19 12 3 4 36-20 39
2
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
3
 Сочи 19 11 1 7 32-21 34
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Н. Новгород 19 6 4 9 19-30 22
12
 Арсенал 19 5 4 10 21-37 19
13
 Урал 19 4 7 8 12-19 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 19 2 8 9 16-34 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 - : -
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 - : -
31.05 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
31.05 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 5
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 10 1 2
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 16 1 7
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