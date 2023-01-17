Прогнозы на спорт
Новости
Главная
Прогнозы на спорт

Прогнозы на спорт

Сегодня, 13:15

ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 17 января 2023 года

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — СКА 17 января 2023 года
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
ХК ЦСКА.
Фото Официальный сайт ХК ЦСКА.

17 января в КХЛ ЦСКА в дерби двух столиц сразится с первым участником плей-офф нового сезона — санкт-петербургским СКА. Игра пройдет в Москве на «ЦСКА Арене» и начнется в 19.30 по столичному времени. Посмотреть ее в прямом эфире можно на сайте matchtv.ru, старт трансляции — в 19.00 мск.

Карим Бензема. Гол Бензема на 93-й минуте Эль-Класико принес игроку букмекера 1 млн рублей

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ отдали небольшое предпочтение москвичам. На победу ЦСКА в основное время предложено поставить за 2.50, это приблизительно 40% вероятности исхода. Ничья идет за 3.70 (22%), успех СКА — за 2.70 (38%).

Ставка в 1000 рублей на гостей в случае их виктории принесет 2700 рублей, чистая прибыль составит 1700 рублей.

Москвичи победили питерцев в последних двух матчах КХЛ в основное время. На то, что в этот раз коллектив Ротенберга не уступит по итогам часа игры, котировка — 1.54.

Успех хозяев с учетом овертайма и серии буллитов оценен в 1.86, гостей — в 2.00.

Индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 шайбы доступен за 1.96, ИТБ2 (2.5) — за 2.05.

Кто откроет счет? Хозяева — 1.87, гости — 1.93, на отсутствие голов коэффициент — 48.0.

На результативный бросок лучшего бомбардира КХЛ Марата Хайруллина котировка — 2.55, на гол лидера атаки ЦСКА Константина Окулова — 2.03.

Юрген Клопп. «Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: Клоппу с Салахом пора выбираться из кризиса

Прогноз и ставка на матч ЦСКА — СКА

Обе команды показывают отличные результаты в последние недели: у ЦСКА семь побед в восьми матчах, у СКА — четыре подряд. При этом москвичи достаточно много пропускают — аж восемь шайб в последних трех играх. А ведь армейцы Санкт-Петербурга со 178 голами — самый результативный клуб КХЛ. Это таит для хозяев определенную опасность: вероятно, им придется неоднократно вынуть шайбу из своих ворот.

Рекомендуемая ставка: ИТБ2 (2) за 1.55.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК СКА
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
В Германии назначили нового министра обороны
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
Шойгу указал на необходимость синхронизации сроков прибытия военных и техники в Донбасс
Украинский синдром. Анатомия современного военного противостояния
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Спартак» — «Автомобилист»: прогноз на матч КХЛ 17 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости