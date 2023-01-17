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Сегодня, 15:15

«Спартак» — «Автомобилист»: где смотреть матч КХЛ 17 января 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Спартак» — «Автомобилист» 17 января 2023 года
Евгений Коростелев
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ХК «Спартак».
Фото Официальный сайт ХК «Спартак»

17 января в регулярном чемпионате КХЛ состоится матч с участием «Спартака» и «Автомобилиста». Игра пройдет в Москве на «Арене Мегаспорт» и начнется в 19.30 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть на сайте matchtv.ru, старт эфира — в 19.25 мск.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ читают, что у команд примерно равные шансы победить в основное время. На хозяев можно поставить за 2.55, это приблизительно 39% вероятности исхода. Успех гостей идет за 2.60 (38%), ничья — за 3.70 (23%).

При ставке в 1000 рублей на «Автомобилист» в случае его триумфа выплата составит 2600 рублей, а чистая прибыль — 1600 рублей.

Вариант, при котором клуб из Екатеринбурга не проиграет, оценен в 1.51.

Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.67, ТМ 4.5 — за 2.26.

На то, что команды обменяются голами, коэффициент небольшой — 1.10. На обратный исход — 5.80.

Если считаете, что каждая команда забросит по две и более шайбы, поставьте на это за 1.71.

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На победу каждой команды хотя бы в одном периоде котировка одинаковая — 1.29.

Успех «Спартака» с учетом овертайма и серии буллитов предложен за 1.90, «Автомобилиста» — за 1.94.

Хоккей
Прогнозы на спорт
ХК Автомобилист
ХК Спартак (Москва)
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ЦСКА — СКА: прогноз на матч КХЛ 17 января 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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