Ван дер Пул с мировым рекордом победил на дистанции 5000 метров на Кубке мира, Захаров — 5-й
01:40
Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул одержал победу на дистанции 5000 метров на Кубке мира.
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Мужчины
5 000 м
1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.01,566 (Мировой рекорд)
2. Патрик Руст (Нидерланды) — 6.04,415
3. Давиде Джиотто (Италия) — 6.07,271
4. Барт Свингс (Бельгия) — 6.08,765
5. Руслан Захаров (Россия) — 6.09,828
6. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 6.09,946
15. Александр Румянцев (Россия) — 6.19,391
Читайте также
Разбил челюсть и остался без соревнований. За что советский парник нокаутировал своего главного соперника?
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю