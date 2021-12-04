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Ван дер Пул с мировым рекордом победил на дистанции 5000 метров на Кубке мира, Захаров — 5-й

01:40

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул одержал победу на дистанции 5000 метров на Кубке мира.

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Мужчины

5 000 м

1. Нильс ван дер Пул (Швеция) — 6.01,566 (Мировой рекорд)

2. Патрик Руст (Нидерланды) — 6.04,415

3. Давиде Джиотто (Италия) — 6.07,271

4. Барт Свингс (Бельгия) — 6.08,765

5. Руслан Захаров (Россия) — 6.09,828

6. Йоррит Бергсма (Нидерланды) — 6.09,946

15. Александр Румянцев (Россия) — 6.19,391

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Евгений Козинов все материалы автора
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