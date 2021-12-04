Конькобежка Голикова показала второй результат на дистанции 500 метров на Кубке мира, Фатуклина стала третьей
Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла второе место на дистанции 500 метров на Кубке мира в Солт-Лейк-Сити.
Победительницей на данной дистанции стала Анжелика Вуйчик из Польши.
Еще одна россиянка — Ольга Фаткулина — показала третий результат.
Коньки
Солт-Лейк-Сити (США)
Кубок мира
Женщины
500 м
1. Анжелика Вуйчик (Польша) — 36.775
2. Ангелина Голикова (Россия) — 36.786
3. Ольга Фаткулина (Россия) — 36.937
4. Фемке Кок (Нидерланды) — 36.963
5. Дарья Качанова (Россия) — 36.986
6. Эрин Джексон (США) — 37.029
7. Рюинин Тянь (Китай) — 37.035
8. Нао Кодаира (Япония) — 37.197
9. Кими Гетц (США) — 37.261
10. Цзинь Цзинчжу (Китай) — 37.290
11. Ариса Го (Япония) — 37.323
12. Кая Земек (Польша) — 37.394
13. Ким Мин Сун (Корея) — 37.467
14. Анна Нифонтова (Белоруссия) — 37.563
15. Дион Фоскамп (Нидерланды) — 37.616
16. Мишель де Йонг (Нидерланды) — 37.686
17. Марша Хьюди (Канада) — 37.843
18. Чжан Лина (Китай) — 38.018
19. Бруклин Макдугалл (Канада) — 38.094
20. Ютта Лердам (Нидерланды) — 45.539
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