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Конькобежка Голикова показала второй результат на дистанции 500 метров на Кубке мира, Фатуклина стала третьей

22:53
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Российская конькобежка Ангелина Голикова заняла второе место на дистанции 500 метров на Кубке мира в Солт-Лейк-Сити.

Победительницей на данной дистанции стала Анжелика Вуйчик из Польши.

Еще одна россиянка — Ольга Фаткулина — показала третий результат.

Коньки

Солт-Лейк-Сити (США)

Кубок мира

Женщины

500 м

1. Анжелика Вуйчик (Польша) — 36.775

2. Ангелина Голикова (Россия) — 36.786

3. Ольга Фаткулина (Россия) — 36.937

4. Фемке Кок (Нидерланды) — 36.963

5. Дарья Качанова (Россия) — 36.986

6. Эрин Джексон (США) — 37.029

7. Рюинин Тянь (Китай) — 37.035

8. Нао Кодаира (Япония) — 37.197

9. Кими Гетц (США) — 37.261

10. Цзинь Цзинчжу (Китай) — 37.290

11. Ариса Го (Япония) — 37.323

12. Кая Земек (Польша) — 37.394

13. Ким Мин Сун (Корея) — 37.467

14. Анна Нифонтова (Белоруссия) — 37.563

15. Дион Фоскамп (Нидерланды) — 37.616

16. Мишель де Йонг (Нидерланды) — 37.686

17. Марша Хьюди (Канада) — 37.843

18. Чжан Лина (Китай) — 38.018

19. Бруклин Макдугалл (Канада) — 38.094

20. Ютта Лердам (Нидерланды) — 45.539

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Иван Шитик все материалы автора
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