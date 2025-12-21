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Конькобежный спорт

Кулижников признался, кто готовил его к долгожданной победе на чемпионате страны

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Золото Павла Кулижникова в забеге на тысячу метров стало результатом работы в спринтерской группе, оставшейся без наставника. Сам спортсмен взял на себя часть тренерских функций. Об этом рекордсмен мира рассказал в интервью «СЭ».

«Тренировались в основном втроем: я, Никита Базюк и Витя Муштаков — без тренера. Я был за него. Считаю, у меня все получилось», — отметил 31-летний конькобежец.

После отстранения тренера Дмитрия Дорофеева российские спринтеры были вынуждены искать новые форматы работы. Кулижников, Мурашов, Муштаков и Базюк готовились с разной степенью автономии, что, однако, не помешало им завоевать медали на домашнем чемпионате страны в Коломне.

Павел Кулижников.«Еще в начале сезона выгоняли как «неперспективного». Кулижников — о лучшем результате за три года
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Павел Кулижников
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