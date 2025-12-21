Коньки
Новости
Олимпиада
Уведомления
Главная
Конькобежный спорт

Милан-2026

21 декабря, 16:50

Кулижников — скептикам после золота на ЧР: «Говорили, что мы слабые и что мы не лидеры»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Один из самых известных российских конькобежцев Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 метров на чемпионате России в Коломне, показав лучший результат за три года (1.08,96). После громкого успеха спринтер жестко ответил тем, кто сомневался в его перспективах.

«Меня еще в начале сезона выгоняли как неперспективного. Сейчас видно, кто у нас неперспективный, правильно?.. Кто-то же так говорит. И даже в интервью рассказывает, какие мы слабые, что мы не лидеры. В итоге Руслан Мурашов — первый на 500 метров, сегодня я — первый на тысяче. Вопросы?» — заявил 31-летний спортсмен в интервью «СЭ».

На нынешнем ЧР многократный чемпион мира Павел Кулижников выиграл свой первый крупный титул после долгого перерыва и проблем с ментальным здоровьем. Он готовился к турниру без тренера, помогая другим спортсменам группы.

Павел Кулижников.«Еще в начале сезона выгоняли как «неперспективного». Кулижников — о лучшем результате за три года

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Павел Кулижников
Читайте также
Трамп объявил о планах строительства новых линкоров для «Золотого флота». Что пишут СМИ
Овечкин вспомнил Федорова и других легенд Русской пятерки
СБУ сообщила о бегстве уклонистов из Украины в Европу по газовой трубе
Елена Костылева приступила к тренировкам в группе Софьи Федченко
ЦБ разработал концепцию регулирования криптовалют на российском рынке
«Кубок – это одна из главных задач, которая сегодня стоит перед «Динамо». Сергей Степашин рассказал об утверждении Ролана Гусева главным тренером
Популярное видео
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Шанхай» сдает позиции. Пилипенко в немилости в «Северстали»
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Обмен «Трактора» и «Динамо»
Обмен «Трактора» и «Динамо»
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
СКА побеждает пятый раз в последних шести матчах
СКА побеждает пятый раз в последних шести матчах
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
«Трактор» назначил Корешкова / итоги Кубка Первого канала
Бердин — в «Сибири», Корешков — главный в «Тракторе»
Бердин — в «Сибири», Корешков — главный в «Тракторе»
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Странный обмен «Лады» с ЦСКА, Тамбиев покинул «Адмирал»
Странный обмен «Лады» с ЦСКА, Тамбиев покинул «Адмирал»
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» проведут в ОАЭ
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Саютина и Кулижников победили на дистанции 1000 метров на чемпионате России

Кулижников признался, кто готовил его к долгожданной победе на чемпионате страны

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости