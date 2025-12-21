Кулижников — скептикам после золота на ЧР: «Говорили, что мы слабые и что мы не лидеры»

Один из самых известных российских конькобежцев Павел Кулижников одержал победу на дистанции 1000 метров на чемпионате России в Коломне, показав лучший результат за три года (1.08,96). После громкого успеха спринтер жестко ответил тем, кто сомневался в его перспективах.

«Меня еще в начале сезона выгоняли как неперспективного. Сейчас видно, кто у нас неперспективный, правильно?.. Кто-то же так говорит. И даже в интервью рассказывает, какие мы слабые, что мы не лидеры. В итоге Руслан Мурашов — первый на 500 метров, сегодня я — первый на тысяче. Вопросы?» — заявил 31-летний спортсмен в интервью «СЭ».

На нынешнем ЧР многократный чемпион мира Павел Кулижников выиграл свой первый крупный титул после долгого перерыва и проблем с ментальным здоровьем. Он готовился к турниру без тренера, помогая другим спортсменам группы.