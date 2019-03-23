Соболев и Уайлд сохранили места в сборной на следующий сезон

Президент Федерации сноуборда России Денис Тихомиров сообщил, что Андрей Соболев и Вик Уайлд войдут в состав сборной России на следующий сезон.

В общем зачете в параллельных дисциплинах Соболев завершил сезон на первом месте, Дмитрий Логинов стал четвертым, Уайлд - 19-м, Дмитрий Сарсембаев - 20-м.

- Российский сноубордист впервые выиграл Большой глобус, что тут сказать, Андрей молодец. Сегодня на этапе Кубка мира немного не получилось, но главное, что он победил в общем зачете, - цитирует ТАСС Тихомирова. - В целом очень довольны этим сезоном в параллельных дисциплинах, он получился очень хорошим. Но главное - не расслабляться дальше.

Мужская команда у нас сильная, почти всегда кто-то попадал на подиум этапов Кубка мира, хорошо показали себя на олимпийской трассе в Китае, а также на этапе в Южной Корее, где пройдет следующий чемпионат мира, эти результаты обнадеживают. Дмитрий Сарсембаев набирает по ходу, также будет привлекаться новая кровь, молодежь. По итогам сезона будут обсуждения и тренерский совет, на котором решим, с кем работать дальше, кого привлечь из молодежи, скамейка у нас длинная. Но лидеры - Уайлд, Соболев - свое место в команде сохранили и в следующем сезоне будут в сборной.