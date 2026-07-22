Фрирайд войдет в состав Федерации лыжного спорта и сноуборда России

Фрирайд войдет в состав Федерации лыжного спорта и сноуборда России (ФЛССР). Дисциплина вошла в программу зимних Олимпийских игр 2030 года и впервые будет представлена на Играх.

«Фрирайд — это новая дисциплина для Олимпийских игр, однако мы понимаем, что необходимо структурно и целенаправленно развивать ее для достижения результатов уже на ближайших Играх. Поэтому в данном случае принято решение о будущем включении фрирайда в зону ответственности нашей федерации. Благодаря опыту, слаженной и структурной работе мы должны уже сейчас сформировать все подготовительные планы к будущим Играм и целенаправленно начать данную работу», — цитирует ТАСС председателя ФЛССР Дмитрия Свищева.

Фрирайд — это спуск на лыжах или сноуборде по естественному неподготовленному горному рельефу. Он объединяет навыки сразу нескольких дисциплин: работу со сложным рельефом из могула, прыжковую базу фристайла, а также скорость, точность и контроль из горнолыжного спорта.