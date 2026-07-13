Двукратный олимпийский чемпион Уайлд готов возобновить карьеру ради выступления за Россию на Играх-2030

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд может возобновить карьеру в 39 лет ради выступления за Россию на Играх 2030 года во Франции.

«Я могу и готов вернуться для выступления на Играх 2030 года», — приводит слова Уайлда ТАСС.

Сноубордист родился в США и до 2011 года выступал за эту страну. После получения гражданства в мае 2012-го он стал представлять Россию. Уайлд завоевал две золотые медали (в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе) на Олимпиаде в Сочи.

В 2022 году после завоевания бронзы на Играх в Пекине спортсмен объявил о завершении карьеры.