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Олимпиада

13 июля, 10:54

Двукратный олимпийский чемпион Уайлд готов возобновить карьеру ради выступления за Россию на Играх-2030

Сергей Филин

Двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд может возобновить карьеру в 39 лет ради выступления за Россию на Играх 2030 года во Франции.

«Я могу и готов вернуться для выступления на Играх 2030 года», — приводит слова Уайлда ТАСС.

Сноубордист родился в США и до 2011 года выступал за эту страну. После получения гражданства в мае 2012-го он стал представлять Россию. Уайлд завоевал две золотые медали (в параллельном слаломе и параллельном гигантском слаломе) на Олимпиаде в Сочи.

В 2022 году после завоевания бронзы на Играх в Пекине спортсмен объявил о завершении карьеры.

Источник: ТАСС
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Вик Уайлд
Сноуборд
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