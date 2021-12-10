Третий этап Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам в Давосе: основная информация

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Когда и где пройдет 3-й этап Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам: дата и место проведения

С 11 по 12 декабря в швейцарском Давосе пройдет третий этап Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам. Всего здесь запланировано 4 старта: 2 спринта и 2 гонки с раздельным стартом свободным стилем.

Несмотря на распространение омикрон-штамма коронавируса Федерация лыжного спорта Швейцарии приняла решение не отменять этап Кубка мира в Давосе.

В Давосе обещают от -6 до -2 градусов Цельсия с 11 по 12 декабря. Город-курорт расположен в восточной части Швейцарии, здесь проживает около 10 тысяч человек.

На текущий момент в общем зачете Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам у мужчин лидирует норвежец Йоханнес Клебо (231 очко). У женщин на первой строчке расположена шведка Фрида Карлссон (320).

Расписание гонок 3-го этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе: когда и где покажут трансляции

Видеотрансляции гонок третьего этапа Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам в прямом эфире покажут на matchtv.ru и Eurosport 1. «СЭ» на своем сайте также будет проводить онлайн-трансляции стартов.

Расписание гонок 3-го этапа Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам в Давосе (время московское):

11 декабря. 13.45. Женщины. Спринт, свободный стиль, квалификация

11 декабря. 14.20. Мужчины. Спринт, свободный стиль, квалификация

11 декабря. 16.15. Женщины. Спринт, свободный стиль, финал

11 декабря. 16.40. Мужчины. Спринт, свободный стиль, финал

12 декабря 13.40. Мужчины. Гонка с раздельным стартом на 15 км свободным стилем

12 декабря. 16.00. Женщины. Гонка с раздельным стартом на 10 км свободным стилем

Состав сборной России на 3-й этап Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам в Давосе: мужчины и женщины

Cостав сборной России по лыжным гонкам на третий этап Кубка мира-2021/2022 в Давосе на данный момент неизвестен. Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) пока не объявляла список спортсменов, которые примут участие в стартах в Швейцарии. Информация будет обновляться.

Ранее в состав национальной команды была вызвана 19-летняя лыжница Евгения Крупицкая.

24-летний Александр Большунов занимает второе место в общем зачете Кубка мира у мужчин (192 очка), на третьей строчке — 26-летний Алексей Червоткин (162). У женщин лучшая из россиянок располагается на 8-м месте — 26-летняя Наталья Непряева (119).

Фавориты гонок 3-го этапа Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам в Давосе: прогнозы и коэффициенты

Главным фаворитом у мужчин в спринте на этапе Кубка мира в Давосе по мнению букмекеров является норвежец Йоханнес Клебо. Коэффициент на его победу — 1,44 (примерно 69% вероятности успеха). Составить ему конкуренцию может итальянец Федерико Пеллегрино, на него можно поставить с коэффициентом 7,0. Самые высокие шансы из россиян в спринте на линии у Сергея Устюгова — коэффициент на его триумф 25,0.

В гонке с раздельным стартом у мужчин букмекеры выделяют тройку главных претендентов на победу: норвежцы Симен Хегстад Крюгер (коэффициент на него — 1,44) и Ханс Кристер Холунн (4,50), а также россиянин Александр Большунов (4,50).

У женщин в спринте наибольшее предпочтение букмекеры отдают шведке Майе Дальквист. На нее предлагают на линии поставить с коэффициентом 2,40 (42% вероятности победы). Успех Натальи Непряевой оценивается с коэффициентом 33,0.

Норвежка Тереза Йохауг — первая кандидатка на победу в гонке с раздельным стартом. Коэффициент на ее успех — 1,55 (65% вероятности). Навязать ей борьбу может шведка Фрида Карлссон (3,00). Поставить на выигрыш Натальи Непряевой можно с коэффициентом 25,0.

Кубок мира-2021/2022 по лыжным гонкам: новости и статьи, обзоры гонок, фото, общий зачет КМ и Кубок наций, статистика