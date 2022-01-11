Журова о недопуске белорусских лыжниц: «Надо было делать это заявление раньше»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала «СЭ» недопуск белорусских лыжниц Светланы Андриюк и Дарьи Долидович к международным соревнованиям по решению национальной федерации.

«Если они первые номера, и их не пускают, то это одно дело. Если они не первые, то это хорошая возможность попытаться через Олимпийский комитет попасть на игры. Надо было делать это заявление раньше. Лицензии спортсмены начали получать два месяца назад, почему тогда о проблемах заявили сегодня? Вопросов больше, чем ответов» — сказала Журова «СЭ».

По словам спортсменок, в Белоруссии у них отозвали лицензию, без которой невозможно участие в гонках, в том числе в квалификации к Олимпиаде-2022 в Пекине. Лыжницы предполагают, что распоряжение об исключении их из сборной было принято главой федерации Александром Дороховичем из-за поддержки оппозиции.