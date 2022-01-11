В Белоруссии рассказали о ситуации с отстранением от стартов лыжниц из-за политики

Исполнительный директор белорусского Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин прокомментировал ситуацию с белорусскими лыжницами Дарьей Долидович и Светланой Андриюк, которые сообщили что власти страны не пускают их на Олимпийские игры-2022 в Пекине за поддержку оппозиционных сил.

«Этот инцидент произошел еще в декабре, перед новым годом. В начале декабря были дискриминационные подходы со стороны Федерации, но поначалу проблема была небольшой. Лыжниц не заявляли, но они это делали сами. А в конце декабря Белорусский лыжный союз деактивировал у спортсменок коды FIS (Международная федерация лыж) и исключил их из международной системы. А эти коды нужно восстанавливать очень быстро, буквально два дня есть на этот процесс. Но федерация все сделала перед самыми праздниками, тем самым фактически исключив для лыжниц возможность их восстановить.

Мы отреагировали тогда же. Мы отправили жалобу в FIS, но только сейчас этот эпизод стал резонансным. В FIS весь этот кейс есть, так что можно обращаться к ним за комментариями. И FIS, и МОК должны отреагировать на это, потому что тема очень дискриминационная, когда спортсменов отстраняют от стартом за их политическую позицию.

Причем спортсменки дважды обращались в НОК Белоруссии, но не получили ответа. У нас НОК вообще выполняет только политические функции, а на жалобы и нарушения прав спортсменов вообще не реагирует», — сказал Опейкин в интервью «Газете.Ru».