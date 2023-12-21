Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:23

Бородавко — о десяти победах подряд Большунова: «Радует, когда твой воспитанник ярко выигрывает!»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Тренер по лыжным гонкам Юрий Бородавко в разговоре с «СЭ» оценил выступление олимпийского чемпиона Александра Большунова в текущем сезоне.

«Радует, когда твой воспитанник ярко побеждает. По сравнению с прошлым годом, побед больше. Но год на год не приходится. Не думал, что так получится в этом году. Была тяжелая травма, которая не позволила ему тренироваться в полную силу. Но видим, что он постепенно набирает форму. Какие-то гонки даются чуть сложнее, какие-то лучше. Например, сегодня было большое преимущество — форма растет, что только радует», — сказал Бородавко «СЭ».

Большунов стал победителем 15-километровой гонки с раздельным стартом на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке. Это его десятая победа подряд на турнире.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
1
1
Читайте также
«Это разочарование для всех». Что происходит с Овечкиным?
«Манчестер Сити» сыграет с «Копенгагеном» в 1/8 финала Лиги чемпионов
Пекинский аэропорт не стал принимать и обслуживать рейсы компании «Россия»
Что известно о смерти девочки в поезде Тюмень-Адлер. Главное
Казахстан экстрадирует в Россию сотрудника F.A.C.C.T.
Девушка упала с девятого этажа в Уфе во время свидания
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Большунов выиграл десятую гонку подряд на этапах Кубка России

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости