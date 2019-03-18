Устюгов вряд ли выступит на чемпионате России

Участие двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова в чемпионате России находится под вопросом, спортсмену может потребоваться операция из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

В начале марта Устюгов заявил, что планирует пропустить заключительный этап Кубка мира, который пройдет в канадском Квебеке 22-24 марта, и сосредоточится на подготовке к чемпионату России.

- Если придется Сергею делать операцию, то, безусловно, ни о каком участии в чемпионате России речи быть не может, - цитирует ТАСС Вяльбе. - Если получится бегать, то можно о чем-то будет подумать. Я сильно сомневаюсь, что он сможет выступить там. Пока ничего не планируем, нам надо со здоровьем спортсменов разобраться, а уже потом думать о стартах и о следующем сезоне.