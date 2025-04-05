Устюгов о подготовке в российских лыжах: «Система — бери больше, кидай дальше»

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов, победитель 12-го Югорского лыжного марафона, соорганизатором которого выступил ВТБ, рассказал «СЭ» о том, какую роль отводит восстановлению.

— Говоря о сне и мониторинге восстановления. Многие спят со специальным сенсором или спортивными часами. Ты тоже?

— Я сплю со спортивными часами на руке. Но сейчас они ничего хорошего не покажут, потому что я несколько дней уже не спал нормально. А так да, все видно. Если еще и алкоголь исключить, то вообще восстановление показывается хорошее.

— Полностью исключаешь алкоголь?

— Нет. Могу себе позволить бокал белого полусухого вина, выпить бутылку пива.

— В какой момент ты, взрослея как спортсмен, понял, что восстановление даже больше определяет твой результат, чем тренировки? Или ты с этим не согласен?

— Согласен полностью, но нас этому не учат. Система российских лыжных гонок — «бери больше, кидай дальше». Хорошо, вот смотрите, есть 20 человек, которые «берут больше и кидают дальше», но появляется один, который говорит «не могу, травма руки, заболел». На протяжении года у него таких сбоев случается два-три. И по окончанию сезона он лучший в команде по результатам.

Как это работает? Волшебство и не только — может быть, его организм просто спас хозяина в определенный момент, когда тот перебирал или шел не в том направлении. Многие на это внимание не обращают, и никто к этим знакам никогда не прислушивается. Я сталкивался с таким, что спортсмены привыкли работать от и до. Человек болеет, что-то болит, но он идет и тренируется. Ближайший пример — Андрей Мельниченко. Мы приехали в Кирово-Чепецк, он: «Так, пойду тренироваться». Я говорю — ты что, у нас дорога была сложная, мы гонки отбежали, отлежись спокойно день. Он — нет, я пойду тренироваться. Я ему — лежи, смотри в телефон, домой позвони, книжку почитай, отдохни, почувствуй, что у тебя тело расслабится, все просто, тебе ничего делать не надо, только массаж. Но нет, ему надо идти тренироваться. Я им говорю, вы что, вы просто поймите, есть тренировочная программа, объемы, но вы должны все это варьировать. Будет гонка, и я должен подойти к ней в отличном состоянии, у меня мышцы должны быть готовы работать, голова тоже. Не нужно доводить себя до точки, когда в середине сезона не можете смотреть на снег. Ну и моментов таких целая куча.

— Когда ты сам понял, что нужно отдыхать?

— Давно. С приходом к Маркусу Крамеру, скорее всего. У Изабель Кнауте было иначе — у меня шею заклинило, я не сплю, еще что-то — иди тренируйся. И все, ты идешь тренируешься. У Маркуса все спортсмены должны понимать, что все, что они делают, они делают для своего результата. Но есть спортсмены, которые делают это для тренера. Тренер сказал — он пошел и сделал. Сезон плохо сложился, они к тренеру подходят и говорят — сезон что-то не получился, кто виноват? В ответ — ну ты там на зарядку не ходил, вот, пожалуйста. А на самом деле ты голову просто в нужный момент не включал.