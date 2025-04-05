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5 апреля, 12:54

Перевозчикова победила в Югорском лыжном марафоне

Камила Абдурахманова
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В Югорском лыжном марафоне победила лыжница Алена Перевозчикова. Она преодолела дистанцию 50 км свободным стилем за 2 часа 10 минут 49 секунд.

Второе место заняла Лилия Васильева с результатом 2 часа 12 минут 43 секунды. Третье место заняла Кристина Резцова, двукратный призер Олимпиады-2022 в эстафетах по биатлону. Ее время — 2 часа 15 минут 34 секунды. За 15 км до финиша у нее случились судороги руки.

В мужской гонке победителем стал российский лыжник Сергей Устюгов — олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира.

Кристина Резцова
Лилия Васильева
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