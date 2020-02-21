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Сундбю снялся со «Ски тура» из-за проблем со спиной

10:44
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Двукратный олимпийский чемпион Мартин Йонсруд Сундбю снялся с многодневки «Ски тур» из-за проблем со спиной, сообщает NRK.

По словам представителя медицинского штаба сборной Норвегии, в ходе масс-старта на 34 километра у спортсмена усилились боли в спине. Поэтому он был вынужден отказаться от продолжения борьбы на этапе.

Выиграл масс-старт россиянин Александр Большунов. Он же возглавил общий зачет «Ски тура».

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