Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:11

Терентьева победила в разделке на этапе Кубка России в Ижевске

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Лыжница Наталья Терентьева, выступающая за Республику Татарстан, стала лучшей в классической «разделке» на шестом этапе Кубка России в Ижевске.

Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 28 минут 54,1 секунды. Днем ранее Терентьева выиграла коньковый спринт.

Второй результат у представительницы Тюменской области Татьяны Сориной, уступившей лидеру гонки 4,1 секунды. На третьем месте расположилась лыжница из Моквы Арина Каличева (+15,8).

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап, Ижевск

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Наталья Терентьева — 28.54,1

2. Татьяна Сорина — +4,1

3. Арина Каличева — +15,8

Наталья Терентьева (Непряева)
Татьяна Сорина
Читайте также
Спортдиректор «Спартака» объявил, какого игрока «МанСити» он хочет купить. Трансферные слухи РПЛ
Украинский фигурист Колесник призвал не допускать россиян на Олимпиаду-2026
Магнес Аклиуш забил через себя в матче «Монако» — «Ренн»
В Москве обновили правила пользования метро
В Казахстане объявили в розыск оскорбившую русскоязычную жительницу блогера
Следователи установили местонахождение актера Смольянинова
Популярное видео
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бородавко подтвердил наличие аллергии у Большунова

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости