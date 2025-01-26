Терентьева победила в разделке на этапе Кубка России в Ижевске

Лыжница Наталья Терентьева, выступающая за Республику Татарстан, стала лучшей в классической «разделке» на шестом этапе Кубка России в Ижевске.

Спортсменка преодолела дистанцию в 10 км за 28 минут 54,1 секунды. Днем ранее Терентьева выиграла коньковый спринт.

Второй результат у представительницы Тюменской области Татьяны Сориной, уступившей лидеру гонки 4,1 секунды. На третьем месте расположилась лыжница из Моквы Арина Каличева (+15,8).

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап, Ижевск

Женщины

10 км, раздельный старт, классический стиль

1. Наталья Терентьева — 28.54,1

2. Татьяна Сорина — +4,1

3. Арина Каличева — +15,8