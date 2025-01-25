Бородавко подтвердил наличие аллергии у Большунова

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сообщил, что проблемы трехкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова со здоровьем связаны с диагностированной ему аллергией.

«Все вопросы по здоровью надо задать лично Саше. Сами понимаете, это сугубо личный вопрос, касающийся только его. Если захочет, он даст ответ. То, что у него есть аллергия, это однозначно. Я, честно, думаю, что это не так важно», — сказал Бородавко «ВсеПроСпорт».

В субботу Большунов одержал победу в сезоне-2024/25, выиграв спринт свободным стилем на этапе Кубка России в Ижевске. В нынешнем сезоне лыжник пропустил ряд гонок из-за проблем со здоровьем.