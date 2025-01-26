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Сегодня, 13:45

Коростелев выиграл гонку на 15 км на шестом этапе Кубка России, Большунов — второй

Алина Савинова
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Александр Большунов и Савелий Коростелев.
Фото Федерация лыжных гонок России

Лыжник Савелий Коростелев, представляющий Республику Татарстан, занял первое место в индивидуальной гонке на 15 км классическим стилем на шестом этапе Кубка России в Ижевске.

21-летний спортсмен преодолел дистанцию за 37 минут 9,8 секунды.

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, также выступающий за Татарстан, финишировал со вторым временем. Он уступил победителю гонки 12,7 секунды. Тройку сильнейших замкнул Ермил Вокуев из Республики Коми (+21,9).

Кубок России по лыжным гонкам-2024/25

6-й этап, Ижевск

Мужчины

15 км, раздельный старт, классический стиль

1. Савелий Коростелев — 37.09,8

2. Александр Большунов — +12,7

3. Ермил Вокуев — +21,9

Александр Большунов
Ермил Вокуев
Савелий Коростелев
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