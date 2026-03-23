Губерниев об избрании Свищева: «Знал это уже несколько месяцев. Он — авторитетный руководитель»

Советник министра спорта Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на назначение Дмитрия Свищева главой Ассоциации лыжных видов спорта России.

«Я об этом знал еще несколько месяцев назад. Свищев — авторитетный руководитель и человек, у которого есть связи в России и заграницей. Он развивал не только керлинг, но и проводил соревнования по фристайлу и сноуборду. Я очень часто сотрудничаю с ним. Желаю ему всяческих удач. Буду ему помогать. Бывшие президенты останутся вице-президентами, но теперь все в лыжах будет чуточку по-другому», — сказал Губерниев «СЭ».

Свищев — первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Госдумы. Он сменил Елену Вяльбе, которая возглавляла Ассоциацию лыжных видов спорта России с 2020 года.

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