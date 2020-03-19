Наталья Непряева: «Возможно, придется остаться дома и тренироваться здесь»
Российская лыжница Наталья Непряева в интервью «СЭ» сказала, что ситуация с коронавирусом повлияла на ее планы по поводу завершения сезона.
— Да, ситуация непонятная. Я до последнего готовилась. Думала, что чемпионат России состоится. Но его отменили. Планировала поехать на закатку в Малиновку, но теперь и там вспышка. Поэтому пока даже не знаю, что делать. Возможно, придется остаться дома, тренироваться здесь.
— А снег-то есть?
— Очень мало. Кататься практически невозможно. (Владимир Иванов)
Полностью интервью Натальи Непряевой — здесь.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/itogi-sezona-v-lyzhnyh-gonkah-intervyu-natali-nepryaevoy-1654265/