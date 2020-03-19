Наталья Непряева: «Возможно, придется остаться дома и тренироваться здесь»

Российская лыжница Наталья Непряева в интервью «СЭ» сказала, что ситуация с коронавирусом повлияла на ее планы по поводу завершения сезона.

— Да, ситуация непонятная. Я до последнего готовилась. Думала, что чемпионат России состоится. Но его отменили. Планировала поехать на закатку в Малиновку, но теперь и там вспышка. Поэтому пока даже не знаю, что делать. Возможно, придется остаться дома, тренироваться здесь.

— А снег-то есть?

— Очень мало. Кататься практически невозможно. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Натальи Непряевой — здесь.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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