Лыжные гонки
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лыжные гонки

Наталья Непряева: «Возможно, придется остаться дома и тренироваться здесь»

09:40
Теги:

Российская лыжница Наталья Непряева в интервью «СЭ» сказала, что ситуация с коронавирусом повлияла на ее планы по поводу завершения сезона.

— Да, ситуация непонятная. Я до последнего готовилась. Думала, что чемпионат России состоится. Но его отменили. Планировала поехать на закатку в Малиновку, но теперь и там вспышка. Поэтому пока даже не знаю, что делать. Возможно, придется остаться дома, тренироваться здесь.

— А снег-то есть?

— Очень мало. Кататься практически невозможно. (Владимир Иванов)

Полностью интервью Натальи Непряевой — здесь.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 218 815 человек. Умерших — 8 810, выздоровевших — 84 114 В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/itogi-sezona-v-lyzhnyh-gonkah-intervyu-natali-nepryaevoy-1654265/

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир