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12 августа, 12:48

Большунов — о возможном завершении карьеры: «Как пойдет, на решения FIS уже фиолетово»

Сергей Филин

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов рассказал, планирует ли он завершать спортивную карьеру.

«Как пойдет. Зависит ли все от решений FIS? Нет, уже фиолетово на их решения», — приводит слова Большунова РИА «Новости».

29-летний Большунов является трехкратным олимпийским чемпионом — на Играх в Пекине он завоевал золото в скиатлоне, мужской эстафете и гонке на 50 км. В 2021 году россиянин выиграл чемпионат мира в скиатлоне. Также он дважды становился обладателем Кубка мира (2019/20, 2020/21).

Источник: РИА «Новости»
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Александр Большунов
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