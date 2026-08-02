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Лыжные гонки

2 августа, 18:45

Панжинский: «Руководство федерации лыж Норвегии еще до начала СВО думало о том, чтобы нас бойкотировать»

Дарик Агаларов
корреспондент

Знаменитый российский лыжник, вице-чемпион Олимпийских игр Александр Панжинский в комментарии для «СЭ» отреагировал на заявления главы Федерации лыжного спорта Норвегии Рогера Финъюра, выступившего против допуска россиян.

Финъюр ранее заявлял, что в сложившейся геополитической ситуации продолжение бойкота для Норвегии является принципиальным.

«Норвежцы примут то решение, которое согласует FIS. Они еще до начала СВО думали о том, чтобы нас бойкотировать. Геополитические события позволили выразить им свою антироссийскую позицию. Причем не стоит думать, что сами спортсмены так думают. Это позиция именно руководства. Здесь нужно разделять.

Интерес к лыжным гонкам в Норвегии падает, спонсоры уходят, но они почему-то против возвращения должной конкуренции. Для меня это непонятно. Возможно, им не особо интересна популяризация спорта, а нужна лишь отчетность по медалям. Но я уверен, что сами спортсмены так не думают. В интервью норвежских спортсменов прослеживается интерес к возвращению россиян. Они ждут нас, в отличие от руководства их федерации. Важно работать сейчас с теми, кто повлияет на положительное решение FIS. Тогда скандинавским федерациям придется просто принять факт нашего возвращения», — сказал Панжинский «СЭ».

7 июля МОК временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов.

Российские лыжники были отстранены от международных соревнований с 2022 года. В сезоне-2025/26 россияне Дарья Непряева и Савелий Коростелев, получившие нейтральные статусы, выступали на этапах Кубка мира, а также приняли участие в Олимпиаде-2026.

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