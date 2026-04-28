28 апреля, 18:04

Лыжники Наталья и Александр Терентьевы стали родителями во второй раз

Алина Савинова

Российский лыжник Александр Терентьев сообщил, что его супруга Наталья Терентьева родила второго ребенка.

В ноябре спортсменка объявила о беременности. Во вторник, 28 апреля, Александр опубликовал в своем Telegram-канале пост со словом «Ура» и эмодзи в виде сердечка. В комментариях он добавил, что появившийся на свет малыш весит 4,2 кг.

У пары уже есть дочь Василиса, которая родилась в августе 2024 года.

30-летняя Наталья Терентьева (в девичестве Непряева) является олимпийской чемпионкой в эстафете 2022 года, трехкратным призером Игр и трехкратным призером чемпионатов мира. В сезоне-2021/22 она стала обладательницей Большого хрустального глобуса.

26-летний Александр Терентьев — двукратный бронзовый призер Олимпиады-2022. В Пекине он завоевал медали в личном и командном спринте.

