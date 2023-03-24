Вяльбе: «У меня нет никаких ожиданий от заседания исполкома МОК»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что не верит, что на предстоящем заседании МОК изменится судьба российских спортсменов на международных соревнованиях.

Итоги консультаций по статусу российских и белорусских спортсменов будут подведены 28 марта.

«У меня нет никаких ожиданий от заседания исполкома МОК. Думаю, если они будут делать некую декларацию, в которой будет прописано, что спортсмен должен будет под чем-то подписаться, что он не поддерживает СВО, то не надо нас вообще никуда приглашать», — приводит слова Вяльбе РИА «Новости».

Также она считает, что российские спортсмены не должны участвовать в соревнованиях без флага и гимна страны.

«Я ни разу не слышала о том, что они готовы нас куда-то впустить без каких-либо деклараций. Я не верю, что сейчас Бах скажет: «Допускаем! Пусть бегают, прыгают и играют», — добавила Вяльбе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях.

25 января организация предложила допустить атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе и при выполнении ряда условий.