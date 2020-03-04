Большунов сохранил лидерство в зачете Кубка мира

Россиянин Александр Большунов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. В сегодняшнм спринте на этапе в норвежском Драммене он занял пятое место.

Вторую строчку в общем зачете занимает победитель сегодняшнего спринта Йоханнес Клебо.

У женщин лидерство удерживает Тереза Йохауг из Норвегии — 2368, россиянка Наталья Непряева замыкает тройку лидеров.

Кубок мира

Общий зачет (м)

1. Александр Большунов (Россия) — 2073

2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1663

3. Пол Голберг (Норвегия) — 1238

4. Шур Рете (Норвегия) — 1169

5. Симен Крюгер (Норвегия) — 1165

6. Иво Нисканен (Финляндия) — 1147

Общий зачет (ж)

1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 2368

2. Хейди Венг (Норвегия) — 1647

3. Наталья Непряева (Россия) — 1300

4. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1231

5. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1110

6. Джессика Диггинс (США) — 1074