Большунов сохранил лидерство в зачете Кубка мира
Россиянин Александр Большунов сохранил лидерство в общем зачете Кубка мира. В сегодняшнм спринте на этапе в норвежском Драммене он занял пятое место.
Вторую строчку в общем зачете занимает победитель сегодняшнего спринта Йоханнес Клебо.
У женщин лидерство удерживает Тереза Йохауг из Норвегии — 2368, россиянка Наталья Непряева замыкает тройку лидеров.
Кубок мира
Общий зачет (м)
1. Александр Большунов (Россия) — 2073
2. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1663
3. Пол Голберг (Норвегия) — 1238
4. Шур Рете (Норвегия) — 1169
5. Симен Крюгер (Норвегия) — 1165
6. Иво Нисканен (Финляндия) — 1147
Общий зачет (ж)
1. Тереза Йохауг (Норвегия) — 2368
2. Хейди Венг (Норвегия) — 1647
3. Наталья Непряева (Россия) — 1300
4. Астрид Якобсен (Норвегия) — 1231
5. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 1110
6. Джессика Диггинс (США) — 1074