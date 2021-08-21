16-летняя нижегородская лыжница умерла после падения на тренировке

16-летняя российская лыжница Динара Гаджиева скончалась после травмы, полученной на тренировке по лыжероллерам, сообщает федерация лыжного спорта Нижегородской области.

Спортсменка скончалась после травмы, полученной на тренировке по лыжероллерам. Гаджиева при падении разбила голову после падения. Несмотря на наличие шлема при ударе, она позднее умерла в больнице.

«Это невосполнимая потеря для всех нас... Федерация лыжных гонок Нижегородской области искренне сожалеет и скорбит об утрате Динары Гаджиевой. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении на сайте федерации.

Гаджиева была членом Нижегородской области по лыжным гонкам.