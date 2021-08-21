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Спицов и Червоткин пострадали в массовом завале на соревнованиях по лыжероллерам в Эстонии

16:01
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Российские лыжники Денис Спицов и Алексей Червоткин получили повреждения в результате массового завала в масс-старте на этапе Кубка мира по лыжероллерам в эстонском Отепя.

Спицов и Червоткин после падения были вынуждены сойти с дистанции. Массовый завал произошел на скоростном участке трассы.

«Итальянец посчитал, что может втиснуться в небольшой просвет в группе, но в результате врезался в Дениса Спицова, — сообщил тренер спортсменов Юрий Бородавко ТАСС. — А после еще вылетел на Червоткина. В итоге оба были вынуждены сойти с дистанции, поскольку падение произошло на большой скорости — около 60 км/ч, они очень сильно ободрали кожу».

Тренер отметил, что спортсменам удалось избежать серьезных травм, но ближайшие две недели они будут вынуждены тренироваться с ограничениями.

«Сотрясений и переломов удалось избежать, но полученные повреждения все равно будут мешать», — отметил он.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12186523

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Иван Шитик все материалы автора

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