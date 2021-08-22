Непряева и Большунов завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по лыжероллерам
18:13
В эстонском Отепя в рамках этапа Кубка мира по лыжероллерам прошли индивидуальные гонки с раздельным стартом на медленных роллерах классическим стилем.
Мужскую гонку на 15 км выиграл Александр Большунов, опередивший Алексея Червоткина на 20 секунд, а у третьего места Александра Терентьева выигравший больше минуты.
У женщин гонку на 10 км выиграла Наталья Непряева, также с большим преимуществом.
Мария Истомина стала второй, уступив Непряевой 54,3 секунды, на третьем месте победительница масс-старта Сандра Шутцова из Чехии.
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