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Непряева и Большунов завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по лыжероллерам

18:13
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В эстонском Отепя в рамках этапа Кубка мира по лыжероллерам прошли индивидуальные гонки с раздельным стартом на медленных роллерах классическим стилем.

Мужскую гонку на 15 км выиграл Александр Большунов, опередивший Алексея Червоткина на 20 секунд, а у третьего места Александра Терентьева выигравший больше минуты.

У женщин гонку на 10 км выиграла Наталья Непряева, также с большим преимуществом.

Мария Истомина стала второй, уступив Непряевой 54,3 секунды, на третьем месте победительница масс-старта Сандра Шутцова из Чехии.

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Иван Шитик все материалы автора

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