Непряева и Большунов завоевали золотые медали на этапе Кубка мира по лыжероллерам

В эстонском Отепя в рамках этапа Кубка мира по лыжероллерам прошли индивидуальные гонки с раздельным стартом на медленных роллерах классическим стилем.

Мужскую гонку на 15 км выиграл Александр Большунов, опередивший Алексея Червоткина на 20 секунд, а у третьего места Александра Терентьева выигравший больше минуты.

У женщин гонку на 10 км выиграла Наталья Непряева, также с большим преимуществом.

Мария Истомина стала второй, уступив Непряевой 54,3 секунды, на третьем месте победительница масс-старта Сандра Шутцова из Чехии.