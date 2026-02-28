Непряева прошла квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Фалуне
Российская лыжница Дарья Непряева прошла квалификацию спринта коньковым стилем на восьмом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
23-летняя россиянка сумела войти в топ-30 квалификации. Она финишировала с результатом 3 минуты 07,69 секунды и стала 29-й.
Лучший результат показала шведская лыжница Линн Сван (2 минуты 54,36 секунды). Непряева отстала от нее на 13,33 секунды. Также в тройку лучших вошли швейцарка Надине Фендрих (отставание 4,65) и шведка Йоханна Хагстрем (+6,34).
Финальные забеги начнутся в 17.30 по московскому времени.
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун.
Спринт свободным стилем, женщины.
Квалификация. Результаты:
1. Линн Сван (Швеция) — 2.54,36.
2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 4,65.
3. Йоханна Хагстрем (Швеция) +6,34.
4. Джессика Диггинс (США) +7,06.
5. Юле Бьервиг Дривенес (Норвегия) +7,37.
...
29. Дарья Непряева (Россия) +13,33.