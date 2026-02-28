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28 февраля, 15:21

Непряева прошла квалификацию спринта на этапе Кубка мира в Фалуне

Анастасия Пилипенко

Российская лыжница Дарья Непряева прошла квалификацию спринта коньковым стилем на восьмом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

23-летняя россиянка сумела войти в топ-30 квалификации. Она финишировала с результатом 3 минуты 07,69 секунды и стала 29-й.

Лучший результат показала шведская лыжница Линн Сван (2 минуты 54,36 секунды). Непряева отстала от нее на 13,33 секунды. Также в тройку лучших вошли швейцарка Надине Фендрих (отставание 4,65) и шведка Йоханна Хагстрем (+6,34).

Финальные забеги начнутся в 17.30 по московскому времени.

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун.

Спринт свободным стилем, женщины.

Квалификация. Результаты:

1. Линн Сван (Швеция) — 2.54,36.

2. Надине Фендрих (Швейцария) — отставание 4,65.

3. Йоханна Хагстрем (Швеция) +6,34.

4. Джессика Диггинс (США) +7,06.

5. Юле Бьервиг Дривенес (Норвегия) +7,37.
...
29. Дарья Непряева (Россия) +13,33.

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Дарья Непряева
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