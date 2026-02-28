Коростелев не смог выйти в четвертьфинал спринта на Кубке мира в Фалуне
Российский лыжник Савелий Коростелев не прошел квалификацию спринта коньковым стилем на восьмом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).
22-летний россиянин не сумел войти в топ-30 квалификации. Он финишировал с результатом 2 минуты 44,78 секунды и стал 50-м.
Лучший результат показал норвежец Йоханнес Клебо (2 минуты 33,9 секунды). Коростелев отстал от него на 10,88 секунды. Также в тройку лучших вошли француз Люка Шанава (отставание 2,58) и итальянец Федерико Пеллегрино (+2,77).
Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун.
Спринт свободным стилем, мужчины.
Квалификация. Результаты:
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.33,90.
2. Люка Шанава (Франция) — отставание 2,58.
3. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,77.
4. Ян Штельбен (Германия) +4,99.
5. Хауме Пуэйо (Испания) +4,99.
...
50. Савелий Коростелёв (Россия) +10,88.