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28 февраля, 15:55

Коростелев не смог выйти в четвертьфинал спринта на Кубке мира в Фалуне

Анастасия Пилипенко

Российский лыжник Савелий Коростелев не прошел квалификацию спринта коньковым стилем на восьмом этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция).

22-летний россиянин не сумел войти в топ-30 квалификации. Он финишировал с результатом 2 минуты 44,78 секунды и стал 50-м.

Лучший результат показал норвежец Йоханнес Клебо (2 минуты 33,9 секунды). Коростелев отстал от него на 10,88 секунды. Также в тройку лучших вошли француз Люка Шанава (отставание 2,58) и итальянец Федерико Пеллегрино (+2,77).

Лыжные гонки. Кубок мира — 2025/2026, Фалун.

Спринт свободным стилем, мужчины.

Квалификация. Результаты:

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2.33,90.

2. Люка Шанава (Франция) — отставание 2,58.

3. Федерико Пеллегрино (Италия) +2,77.

4. Ян Штельбен (Германия) +4,99.

5. Хауме Пуэйо (Испания) +4,99.
...
50. Савелий Коростелёв (Россия) +10,88.

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Савелий Коростелев
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