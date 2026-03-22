Джессика Диггинс выиграла общий и дистанционный зачеты Кубка мира

Американская лыжница Джессика Диггинс стала победительницей общего зачета Кубка мира-2025/26.

Она набрала 2267 очков. 34-летняя спортсменка провела свой последний сезон в карьере.

В тройку также вошли шведки Моа Илар, на счету которой 1886 очков и Майя Дальквист — 1595 очков. Россиянка Дарья Непряева стала 22-й с 761 очком.

В дистанционном зачете Диггинс также стала первой — 1325 очков. В тройке — Илар (1051) и норвежка Хейди Венг (1018). Непряева — 17-я (495).