Пеллегрино и Сван выиграли коньковый спринт на этапе Кубка мира в США
На этапе Кубке мира в Лейк-Плэсиде (США) прошли коньковые спринты.
У женщин весь пьедестал заняли представительницы Швеции. Первое место заняла Линн Сван, второе — Юнна Сундлинг, третье — Майя Дальквист, которая забрала малый Хрустальный глобус в спринте.
У мужчин победил итальянец Федерико Пеллегрино. Вторым в финале пришел норвежец Ларс Хегген, третьим — швед Антон Гран.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26
10-й этап. Лейк-Плэсид (США)
Спринт, свободный стиль
Женщины
1. Линн Сван (Швеция) — 2.52,58
2. Юонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,46
3. Майя Дальквист (Швеция) — +1,54
Мужчины
1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.35,01
2. Ларс Хегген (Норвегия) — отставание 1,24
3. Антон Гран (Швеция) — +1,28
Новости