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21 марта, 21:54

Пеллегрино и Сван выиграли коньковый спринт на этапе Кубка мира в США

На этапе Кубке мира в Лейк-Плэсиде (США) прошли коньковые спринты.

У женщин весь пьедестал заняли представительницы Швеции. Первое место заняла Линн Сван, второе — Юнна Сундлинг, третье — Майя Дальквист, которая забрала малый Хрустальный глобус в спринте.

У мужчин победил итальянец Федерико Пеллегрино. Вторым в финале пришел норвежец Ларс Хегген, третьим — швед Антон Гран.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26

10-й этап. Лейк-Плэсид (США)

Спринт, свободный стиль

Женщины

1. Линн Сван (Швеция) — 2.52,58

2. Юонна Сундлинг (Швеция) — отставание 0,46

3. Майя Дальквист (Швеция) — +1,54

Мужчины

1. Федерико Пеллегрино (Италия) — 2.35,01

2. Ларс Хегген (Норвегия) — отставание 1,24

3. Антон Гран (Швеция) — +1,28

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Антон Гран
Линн Сван
Майя Дальквист
Федерико Пеллегрино
Юнна Сундлинг
Ларс Хегген
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