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28 февраля, 12:00

Кубок мира по лыжным гонкам, этап в Фалуне: онлайн-трансляция спринта

Спринт у мужчин и женщин на Кубке мира состоится 28 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

На восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2025/26 в субботу, 28 февраля, состоятся спринты у мужчин и женщин. Квалификации начнутся в 15.00 по московскому времени, финальные гонки — в 17.30.

В соревнованиях принимают участие российские лыжники в нейтральном статусе — Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Это первый этап после завершения Олимпийских игр в Италии.

Трансляция гонок пройдет на онлайн-платформе Okko (смотреть контент стримингового сервиса можно по платной подписке), начало прямого эфира финалов — в 15.50 мск.

Восьмое этап Кубка мира по лыжным гонкам проходит в Фалуне (Швеция), 1 марта пройдет скиатлон 10 км + 10 км . Расписание и результаты Кубка мира в полном объеме можно найти в разделе на сайте «СЭ».

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Дарья Непряева
Савелий Коростелев
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