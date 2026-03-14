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Алыпов оценил результаты Непряевой в этом сезоне: «Ставлю твердую пятерку»

Александр Абустин
корреспондент

Бронзовый призер Олимпиады в лыжных гонках Иван Алыпов поделился с «СЭ» мнением о выступлении Дарьи Непряевой в масс-старте на 11-м этапе Кубка мира в Холменколлене.

Россиянка заняла 17-е место, показав результат 2 часа 11 минут 24,9 секунды.

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«По Даше все хорошо. Не ударила в грязь лицом. Достойный сезон. С яркими выступлениями он был. Непряева — молодец. Ставлю ей за сезон твердую пятерку», — сказал Алыпов «СЭ».

В общем зачете Кубка мира-2025/26 Непряева занимает 22-е место с 447 очками. Лучший результат россиянки — четвертое место в гонке на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти.

Спортсменка принимала участие в Олимпийских играх-2026 в Милане.

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Дарья Непряева
Иван Алыпов
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