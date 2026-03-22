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22 марта, 23:09

Клебо одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт свободным стилем на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).

Он преодолел 20 км за 41 минуту 57,0 секунды.

На втором и третьем местах расположились норвежцы Харальд Амундсен (+0,8) и Эйнар Эдегар (+2,5) соответственно.

Клебо стал победителем дистанционного зачета Кубка мира-2025/26.

Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26. 10-й этап. Лейк-Плэсид, США

Мужчины. 20 км, масс-старт, свободный стиль

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41.57,0

2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 0,8

3. Эйнар Эдегар (Норвегия) — +2,5

4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — +4,2

5. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) — +6,4

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Йоханнес Клебо
Харальд Амундсен
Эйнар Эдегар
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