Клебо одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо выиграл масс-старт свободным стилем на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде (США).
Он преодолел 20 км за 41 минуту 57,0 секунды.
На втором и третьем местах расположились норвежцы Харальд Амундсен (+0,8) и Эйнар Эдегар (+2,5) соответственно.
Клебо стал победителем дистанционного зачета Кубка мира-2025/26.
Кубок мира по лыжным гонкам-2025/26. 10-й этап. Лейк-Плэсид, США
Мужчины. 20 км, масс-старт, свободный стиль
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 41.57,0
2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 0,8
3. Эйнар Эдегар (Норвегия) — +2,5
4. Маттис Стенсхаген (Норвегия) — +4,2
5. Андреас Фьюрен Рее (Норвегия) — +6,4
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