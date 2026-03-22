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Клебо выиграл все зачеты Кубка мира в сезоне-2025/26

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в общем зачете Кубка мира сезона-2025/26.

Он набрал 2301 очко. Далее расположились норвежец Харальд Амундсен (1848) и иатльянец Федерико Пеллегрино (1443). Россиянин Савелий Коростелев занял 15-е место.

Также Клебо выиграл в дистанционном и спринтерском зачетах Кубка мира. Таким образом, 29-летний норвежец стал первым в истории мужских лыжных гонок спортсменом, выигравшим все зачеты в одном сезоне.

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Йоханнес Клебо
Сборная Норвегии по лыжным гонкам
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