Американка Диггинс выиграла коньковую разделку на четвертом этапе Кубка мира
Американская лыжница Джесси Диггинс выиграла гонку с раздельным стартом свободным стилем на четвертом этапе Кубка мира в Давосе.
Она преодолела дистанцию в 20 км за 48 минут 43,2 секунды. Второй в гонке стала норвежка Ингвильд Остберг (+5,5), третьей — американка Рози Бреннан (+11,2).
Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам
4-й этап
Давос, Швейцария
Женщины, 20 км, свободный стиль
1. Джесси Диггинс (США) — 48.43,2
2. Ингвильд Остберг (Норвегия) — 5,5
3. Рози Бреннан (США) — 11,2
4. Тириль Венг (Норвегия) — 11,7
5. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) — 36,8
6. Дельфин Клодель (Франция) — 38,5
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — 40,7
8. Надин Фендрих (Швейцария) — 55,7
9. Кертту Нисканен (Финляндия) — 57,6
10. Лотта Венг (Норвегия) — 1.09,4...
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