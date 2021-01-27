Экс-тренер сборной России по парусному спорту: «Хочу, чтобы мой ученик завоевал медаль Игр»

Бывший главный тренер сборной России по парусному спорту Андрей Старцев в интервью RT рассказал о своих целях и подготовке спортсменов в национальной команде.

— Какие цели ставите на ближайшее время?

— У нас уже три человека попали в молодёжную сборную России в классах «Лазер». Думаю, в течение двух лет заполним всю молодёжку на этом уровне. Если всё так же продолжится, две девушки и трое-четверо юношей имеют все шансы в будущем успешно гоняться и во взрослой национальной команде.

Но опять же, не все правильно ведут себя, когда оказываются на вторых-третьих ролях. Некоторые просто разворачиваются и уходят. В таких молодых ребятах всегда заинтересованы коммерческие гонки. Эту задачу нам с руководством тоже предстоит решить. Но я хочу, чтобы кто-то из моих учеников хотя бы раз завоевал медаль Олимпийских игр.

?Думаю, что нам это удастся, потому что в академии административный блок очень высокого уровня.

— Вы продолжаете наблюдать за спортсменами, когда они переходят во взрослую сборную. Насколько согласны с тем, что там происходит?

— Сборная России в нынешнем состоянии не способна правильно выстроить работу. И не хочется отдавать спортсменов, чтобы их там поломали. Были бы средства — сами бы вели ребят дальше. А сейчас в стране как старший специалист по резерву, так и наставник команды никогда не тренировали. Закончив спортивную карьеру, они сразу же перешли к этой работе, начали принимать важнейшие решения, хотя никогда не занимались планированием, постановкой целей. Ну тогда и называйтесь менеджерами.