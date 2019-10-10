Путин поддержал идею о заявке России на проведение Кубка мира по регби
Президент РФ Владимир Путин не против того, чтобы Россия претендовала на проведение Кубка мира по регби 2027 года, но сомневается, что на данный момент у отечественных спортсменов есть шансы на победу в этом виде спорта, информирует ТАСС.
На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта глава Федеральной антимонопольной службы и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев рассказал о планах по проведению Кубка мира по регби в 2027 году. По его словам, у России «хорошие шансы выиграть заявку, тем более, что Кубок мира сопоставим с чемпионатом мира по футболу». «Так что мы можем использовать уже созданную инфраструктуру», — считает он.
«Заявку-то мы можем выиграть, а соревнования?» — с улыбкой заметил Путин. «В классическом регби мы пока в рейтинге номер 20, но мы на Кубке мира сделали новую команду, которая выступила достойно», — сказал Артемьев.
«Я ничего против не имею. Нужно, чтобы прежде всего Министерство спорта подумало вместе с вами. Поработайте над этим», — поручил глава государства.