Коронавирус в России и мире 15 апреля: сколько заболело, умерло, выздоровело

По данным на полночь с 14 на 15 апреля в мире зарегистрированы 1 956 077 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 125 123 смерти из-за осложнений после заражения вирусом, 471 469 человек выздоровели за время пандемии, информирует сайт CSSE института Джона Хопкинса.

Первое место по числу зараженных занимают США (589 048 человек). Далее идут Испания (172 541), Италия (162 488), Франция (131 361) и Германия (131 359). После этой пятерки — Великобритания (94 845), Китай (83 306), Иран (74 877) и Турция (65 111).

Наибольшее число умерших от коронавируса — в США (25 163), Италии (21 067), Испании (18 056), Франции (15 729) и Великобритании (12 107). Далее идут Иран (4 683), Бельгия (4 157 из 31 119), Китай (3 345) и Германия (3 294).

Больше всего выздоровевших людей — в Китае (78 200). Далее идут Германия (68 200), Испания (67 504), Иран (48 129), США (45 079), Италия (37 130), Франция (29 098) и Швейцария (13 700 из 25 936).

По данным Роспотребнадзора на день 14 апреля, в России зарегистрированы 21 102 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксированы 170 летальных исходов, выздоровели 1694 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса COVID-19. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции оказала влияние на многие спортивные соревнования 2020 года во всем мире. Различные турниры были остановлены, перенесены или отменены.