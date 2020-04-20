Глава ФМБА Скворцова заявила, что Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусом

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в программе «Познер» на Первом канале заявила, что Россия недалека от пика заболеваемости коронавирусной инфекцией. По ее словам, плато, когда количество инфицированных увеличивается невысокими темпами, может наступить до мая.

— На самом деле мы недалеко от пика, и те математики, которые работают в агентстве, они каждый день обновляют прогноз и они считают, что до мая мы точно будем на плато, — приводит ТАСС слова Скворцовой. — Это будет скорей всего конец этой — следующая неделя. Потом нам придется столь же долго спускаться. Прирост заражений коронавирусом в РФ сохраняется, однако остановился рост числа тяжелых случаев. Выявление в воскресенье более 6 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки связано с расширением круга тестируемых.

По последним данным, в мире зафиксированы 2 452 397 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Умер 168 781 человек, выздоровели 642 635.

По данным Роспотребнадзора на 20 апреля, в России зарегистрирован 47 121 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксированы 405 летальных исходов, выздоровели 3446 человек.