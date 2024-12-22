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«Может, мне еще детородный орган отрезать?» Кулижников — о нейтральном статусе

Кулижников отреагировал на решение ISU допустить россиян к отбору Олимпиады
Сергей Лисин
автор отдела спорта
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Конькобежец Павел Кулижников
Павел Кулижников.
Фото Артем Золотарев, Союз конькобежцев России
Звездный российский конькобежец пока не верит в свои олимпийские перспективы.

Действующий рекордсмен мира на дистанции 500 метров Павел Кулижников проводит пока не самый лучший сезон в своей карьере, оставшись на чемпионате России без личных побед, более того — не попав в число призеров на коронных 500 и 1000 метров.

При этом Кулижников пока единственный в основе сборной, кто встал на лезвия российского бренда и все старты текущего сезона бегает на них. Вокруг этого его решения было очень много разговоров, в том числе и в привязке к результатам Павла.

Все стало немного лучше на третий день чемпионата, когда Кулижников неожиданно для многих взял серебро на 1500 метров — дистанции, которую он решил бегать лишь в текущем сезоне, по каким-то своим, внутренним причинам.

Об этих причинах, смене лезвий и восприятии новости про нейтральный статус от Международного союза конькобежцев Павел и рассказал «СЭ».

Конькобежцы Павел Кулижников, Даниил Алдошкин и Степан Чистяков
Павел Кулижников, Даниил Алдошкин и Степан Чистяков.
Фото Сергей Лисин, «СЭ»

Первенство бани какое-то

— Удивлен серебру на 1500?

— Бывают удачные и неудачные дни, сегодня получилось немного получше, хотя ничего особенного я не показал. Конечно, второе место — лучше, чем вообще без медалей. Постараюсь, чтобы в дальнейшем подобного не повторилось, свои коронные дистанции нужно «закрывать».

— Почему решил бежать 1500? Это же не твоя дистанция.

— Просто по кайфу. Здоровье есть, почему бы не попробовать? Я даже не напрягаюсь.

— В чем причина провала на 500 и 1000 метров?

— Последние три-четыре месяца я каждый месяц выпадаю на неделю. Ротавирус, кишечная инфекция была, шесть дней из туалета не выходил. Много пропущенных тренировок, плюс до вчерашнего дня мы ничего не знали про международные перспективы, особо напрягаться не хотелось. Первенство бани какое-то. Думаю, все нормальные люди понимают, что нельзя каждый старт бежать как последний, надолго так спортсмена не хватит.

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— Скучно без кубков и чемпионатов мира?

— Если сравнивать с международным сезоном — это просто ничто. Двадцать процентов от всех нервов, сил и так далее. Ты вроде бегаешь, выступаешь, но это совершенно не то. Не тот уровень, на котором ты выступал пять-шесть лет. Поэтому да — становится скучно.

— Что ответишь тем, кто скажет, что ты не имеешь права так говорить, потому что получаешь зарплату как спортсмен?

— Молодцы, ребята, проживите мою жизнь, а потом я посмотрю на вас.

— Близко воспринимаешь такую критику в комментариях?

— Я ничего не читаю и сам никого критиковать не собираюсь, ни по каким критериям. Только тех противников России, которые делают явные подлянки.

— Что с той историей про увольнение из Краснодарского края?

— Мне предложили написать заявление «по собственному». Я этого делать не собираюсь, контракт на четыре года, осталось еще два. Хотят — пусть увольняют по статье.

Конькобежец Павел Кулижников
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Это возможно — быстро бегать на российских лезвиях

— В этом сезоне ты встал на российские лезвия

— Было всего четыре старта на них, этого недостаточно, чтобы к ним привыкнуть. На предыдущих, голландских, выступал пять лет. Это очень сложный процесс, он требует времени.

— Как ты вообще решился на такое?

— Мне сделали предложение попробовать. Так как мне было скучно, хотелось какого-то вызова, то я согласился. А дальше все люди вокруг сказали, что лезвия плохие и у меня на них ничего не получится. Сказали даже, что я на них не смогу сделать круг быстрее 25 секунд. Меня это очень замотивировало, сказал, что докажу всем: это возможно — быстро бегать на российских лезвиях. И практика показывает, что это так — сегодня получилось на 1500 взять серебро, показать результат 1.47,2. Да, это небыстро, но и я не специалист данной дистанции. Да, на 500 метров на чемпионате я показал 35,1, но это, повторюсь, была всего четвертая «пятисотка» за сезон. Пока не хватает соревнований, итоги можно будет подводить, когда разбегаюсь.

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— Как воспринял новость о нейтральном статусе?

— Все зависит от критериев. Их нужно узнать поточнее, потому что сейчас все известно лишь в общих чертах. Будем смотреть и ставить цели. Но пока что я не думаю, что нейтральный статус — это хорошая идея, ни для России, ни для спортсменов. Будет много неприятных инцидентов, которые уже случались до этого. Могут за месяц до Олимпиады отозвать статус, могут какой-нибудь мельдоний найти, как уже бывало. Поэтому к данной новости я отношусь крайне скептически. Могу сказать, что я не на все буду согласен.

— Не веришь, что все пройдет гладко?

— Не верю, никак. Это все — формальный допуск, который они там делают для галочки, для себя. Мне видится так. Надеюсь, я ошибаюсь.

Конькобежец Павел Кулижников на Олимпиаде в Пекине
Фото Global Look Press

Скорее всего, меня не пустят на Олимпиаду

— Допуск будет без права на ошибку, сразу — четыре этапа Кубка мира, первый — в США. Может затрясти, учитывая приличную паузу в международных стартах?

— Думаю, что трясло и пожестче, в разные времена. Все зависит от состояния. Когда ты уверен в своей форме, то волнуешься намного меньше. Бывало, когда я шел на чемпионат мира и в день старта был настолько уверен в своей победе, что брал форму для награждения. Понимал, что даже если споткнусь — все равно буду в тройке призеров. Что выиграю, если просто проеду дистанцию без сбоев.

Бывало и обратное — когда встаешь на старт, но волнуешься так, что с места сдвинуться не можешь, настолько тебе плохо. И, кстати, бежал я тогда лучше всего.

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— Если по какой-то причине нейтральный статус не дадут твоему тренеру Дмитрию Дорофееву, сможешь поехать один?

— Да я и сам не смогу, скорее всего, поехать, у меня же была дисквалификация за допинг.

— Этого нет в критериях.

— Придумают. Такое было в 2018 году, перед Олимпиадой. Я все помню очень хорошо.

— Без флага и гимна — нормально?

— Не очень.

— Комбинезоны будут голубые, готов к такому цвету?

— Может, мне предложат еще детородный орган отрезать и по девочкам выступать? Это в их стиле.

Сборная России по конькобежному спорту
Павел Кулижников
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